Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect

Компании «МегаФон» и «Росгеология» объявили о завершении первого этапа морских исследований в рамках прокладки подводной линии связи из Европы в Азию. Судно «Профессор Логачев» прибыло во Владивосток после завершения экспедиции, продлившейся 105 дней.

Во время работ исследовали самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью 6,5 тысячи километра. Были проведены профильные наблюдения дистанционными геофизическими методами, которые не наносят ущерба экологии.

Среди них промер глубин воды многолучевым эхолотом, площадная гидролокационная съемка дна и изучение строения верхней толщи донных осадков акустическим профилографом.

Работы проводили на участках глубиной от 30 до 613 метров. За время уникальной экспедиции, стартовавшей летом из Санкт-Петербурга, «Профессор Логачев» преодолел около 16 тысяч километров.

Судно успешно выполнило съемку дна в акватории шести морей: Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова. Это отметил генеральный директор, председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков.

В сложных условиях Арктики слаженная работа и профессионализм команды позволили преодолеть все трудности и завершить работы с существенным опережением сроков Сергей Горьков председатель правления АО «Росгеология».

Успешному выполнению работ способствовала и благоприятная ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане. Это позволило судну проводить исследования в высоких широтах без ледокольной поддержки.

Первый этап работ завершен. Собранные в ходе экспедиции данные специалисты «Росгеологии» обработают с период с этой зимы до весны 2021 года.

В 2021 году проведем второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте. Полученные результаты позволят нам выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России, а также определить места строительства отводов на берег Геворк Вермишян генеральный директор «МегаФона».

В июне компании заключили трехлетний меморандум о сотрудничестве — «Росгеология» стала ключевым партнером для проведения морских инженерных изысканий при реализации Arctic Сonnect.

Проект соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки.

Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно-энергетического комплекса. Это будет способствовать социально-экономическому развитию региона.