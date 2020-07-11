Первый эшелон с материалам для строительства водовода прибыл в Крым

По его словам, военные строители временно объединят Тайганское водохранилище и систему водоснабжения Симферополя. Аксенов уточнил, что дефицит воды в городе произошел из-за особенностей погоды в этом году.

После окончания работ Симферопольское водохранилище будет обеспечено 50 тысячами кубометров воды в сутки. Этого количества питьевой воды хватит на всех жителей Симферополя.

«На данный момент все необходимые задачи поставлены, все подразделения обеспечены. Уверен, работа будет выполнена в кратчайшие сроки», — написал Аксенов.

Ранее стало известно, что прямое авиасообщение между Владивостоком и Крымом возобновится в субботу, 11 июля. Информация была опубликована на сайте международного аэропорта Симферополя накануне. Полеты будут выполняться каждую неделю. Рейс из Владивостока будет по субботам, а из Симферополя — по воскресеньям. Время перелета составит почти 10 часов.