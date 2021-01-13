Первый энергоблок БелАЭС заработал на 100% мощности

На стопроцентную мощность работы вышел первый энергоблок Белорусской АЭС. В ноябре на нем провели замену трансформаторов напряжения.

Министерство энергетики республики проинформировало о режиме работы энергоблока в своем Telegram-канале.

«12 января в 19:57 первый энергоблок <…> выведен на номинальный уровень мощности», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что по своей тепловой мощности блок достигает 3200 МВт. Его электрическая мощность составляет 1170 МВт. Статические и динамические испытания на ней продолжат в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Если тесты в течение 15 суток завершатся успешно, то работу оборудования и систем энергоблока проверят в комплексе на номинальной мощности.

Принять энергоблок в промышленную эксплуатацию предстоит специальной комиссии. Это будет сделано только после успешного завершения всех проверочных действий по работе оборудования.

В ноябре 2020 года на первом энергоблоке БелАЭС меняли трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя. Кроме того, на станции провели испытания теплоэнергетического оборудования, необходимые измерения и исследования.