Первый энергоблок БелАЭС включили после ремонтных работ

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов напряжения. Об этом сообщило Минэнерго Белоруссии.

«Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований», — говорится в распространенном сообщении Минэнерго Белоруссии. Его процитировал «Интерфакс».

В ведомстве добавили, что включение энергоблока и набор нагрузки провели с соблюдением мер безопасности. Известно, что реактор первого энергоблока работает «на мощности 40% от номинальной». Испытания систем и оборудования энергоблока все еще идут. Эксплуатация первого энергоблока должна начаться в декабре.

БелАЭС остановила генерацию электричества 10 ноября. Об этом сообщил ответственный за внешнюю коммуникацию консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзора) Олег Соболев.

Он уточнил, что на ядерную и радиационную безопасность это никак не повлияло. По официальной версии, работа остановилась из-за необходимости заменить «электротехническое измерительное оборудование». СМИ писали, что причина в выходе из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов.

За неделю до этого энергоблок атомной электростанции включили в объединенную энергосистему Белоруссии. После этого президент Александр Лукашенко заявил, что страна является «ядерной державой».