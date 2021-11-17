Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети из-за автоматики

Утром в среду первый энергоблок БелАЭС отключили от сети из-за срабатывания автоматики. Об этом сообщили в Минэнерго Белоруссии.

Это произошло 17 ноября, в 10:33.

«Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики», — сказано в сообщении пресс-службы ведомство, которое процитировал ТАСС.

Специалисты проводят диагностику технологических системы, идет анализ их работы.

Минэнерго подчеркнуло, что радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения находится в норме.

Это уже второе за последние месяцы отключение энергоблока из-за срабатывания автоматики. Первый блок проработал в стандартном режиме чуть больше месяца, отметил «Интерфакс».

Первый энергоблок БелАЭС ввели в эксплуатацию10 июня 2021 года, хотя физический пуск состоялся в августе 2020 года. Фактический пуск второго энергоблока должен пройти до конца этого года.