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    17 ноября 2021, 12:48

    Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети из-за автоматики

    Минэнерго Белоруссии: первый энергоблок БелАЭС отключили от сети из-за автоматики

    Наза Салех Захи

    Утром в среду первый энергоблок БелАЭС отключили от сети из-за срабатывания автоматики. Об этом сообщили в Минэнерго Белоруссии.

    Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети из-за автоматики

    Это произошло 17 ноября, в 10:33.

    «Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики», — сказано в сообщении пресс-службы ведомство, которое процитировал ТАСС.

    Специалисты проводят диагностику технологических системы, идет анализ их работы.

    Минэнерго подчеркнуло, что радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения находится в норме.

    Это уже второе за последние месяцы отключение энергоблока из-за срабатывания автоматики. Первый блок проработал в стандартном режиме чуть больше месяца, отметил «Интерфакс».

    Первый энергоблок БелАЭС ввели в эксплуатацию10 июня 2021 года, хотя физический пуск состоялся в августе 2020 года. Фактический пуск второго энергоблока должен пройти до конца этого года.