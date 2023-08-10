Мир 10 августа 2023, 15:22 Первый экспериментальный завод по производству мяса из клеток животных заработал в Китае Компания CellX из Шанхая открыла завод по производству мяса из клеток животных в Китае Freepik

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Шанхайская компания CellX, которая занимается изготовлением мяса при помощи технологий искусственного выращивания клеток, открыла свое первое экспериментальное предприятие в Китае. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

«Мы учтем опыт, полученный благодаря [реализации] этого пилотного проекта, при запуске нашего коммерческого производства в 2025 году. В будущем мы сможем производить сотни тонн продукции в год», — сказал гендиректор компании Ян Цзылян.

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Организация уже поставила на заводе в Шанхае биореактор объемом в две тысячи литров. Компания хочет в ближайшее время нарастить мощности.

По предварительным оценкам CellX, один килограмм такого мяса будет стоить около 50 долларов. Таким образом организация сможет делать продукт премиального сегмента. Фирма также собирается получить в 2023 году лицензию в Сингапуре и Соединенных Штатах, где можно продавать синтезированное мясо.