    06 марта 2020, 10:12

    Первый человек заразился коронавирусом в Бутане

    Ольга Ситникова

    Министр здравоохранения Лотай Шеринга подчеркнул, что в южноазиатском Королевстве Бутан обнаружили первого заразившегося коронавирусом. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на агентство ANI.

    «В Бутане подтвержден первый случай заражения коронавирусом. 76-летний пациент является гражданином США и прибыл на территорию королевства из Индии 2 марта. Пациент помещен в карантин в медучреждение», — уточнил глава Министерства здравоохранения.

    Мужчина, который получил заражение, тесно контактировал с местным водителем и гидом.

    Ранее президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса в мире.