Первый человек заразился коронавирусом в Бутане

«В Бутане подтвержден первый случай заражения коронавирусом. 76-летний пациент является гражданином США и прибыл на территорию королевства из Индии 2 марта. Пациент помещен в карантин в медучреждение», — уточнил глава Министерства здравоохранения.

Мужчина, который получил заражение, тесно контактировал с местным водителем и гидом.

Ранее президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса в мире.