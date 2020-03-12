Первый человек скончался от коронавируса в Греции
В Министерстве здравоохранения Греции заявили о первом погибшем от коронавирусной инфекции. Им стал мужчина в возрасте 66 лет. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации ИА Nation News, погибший пожилой мужчина в феврале посетил Египет и Израиль. Целью его поездок было религиозное паломничество.
В настоящее время в Греции зарегистрировали 99 зараженных коронавирусом.
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