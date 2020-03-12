Первый человек скончался от коронавируса в Греции

По информации ИА Nation News, погибший пожилой мужчина в феврале посетил Египет и Израиль. Целью его поездок было религиозное паломничество.

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