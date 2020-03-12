    12 марта 2020, 10:53

    Первый человек скончался от коронавируса в Греции

    Ольга Ситникова

    В Министерстве здравоохранения Греции заявили о первом погибшем от коронавирусной инфекции. Им стал мужчина в возрасте 66 лет. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По информации ИА Nation News, погибший пожилой мужчина в феврале посетил Египет и Израиль. Целью его поездок было религиозное паломничество.

    В настоящее время в Греции зарегистрировали 99 зараженных коронавирусом.

    Ранее ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. «360» выяснил, насколько это серьезно.