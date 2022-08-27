Первый «чайный» поезд отправился из Уханя в Москву

Первый железнодорожный состав «чайного» поезда отправился вчера из Уханя в Москву в рамках нового проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию». В составе 50 контейнеров, или около тысячи тонн, чая. Об этом сообщило в Теlеgrаm-канале торговое представительство России в Китае.

На церемонии отправки первого «чайного» поезда из Уханя присутствовали замглавы Народного правительства провинции Хубэй Ян Юньянь, ответственные лица Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, представители деловых кругов региона.

Торгпред России в Китае Алексей Дахновский в видеоприветствии участников церемонии напомнил, что Ухань внес большой вклад в появление традиция чаепития в России в середине ХVIII века. Именно этот город был центром чайной торговли между Россией и Китаем. В те времена более 80% объема всей торговли между двумя странами приходилось на чай, поэтому дорогу, по которой ездили купцы, называли Великим чайным путем.

Планируется, что «чайные» поезда из Уханя в Россию будут курсировать регулярно.