Первый банк спермы ВИЧ-положительных мужчин появился в Новой Зеландии

ВИЧ-позитивный банк спермы открыли специалисты в Новой Зеландии. Этот проект стал первым в мире и создан, чтобы побороть предрассудки о людях с подобным заболеванием.

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Банк спермы назвали Sperm Positive и запустили в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом , пишет The New Zealand Herald. При этом донорами могут стать не все, а только мужчины с неопределяемой вирусной нагрузкой. Такой статус инфицированные получают после продолжительного лечения, когда вирус уже не может передаваться детям или половым путем.

«Я хочу, чтобы люди знали, что жизнь не прекращается после того, как им поставили диагноз ВИЧ, и что безопасно иметь детей, если вы находитесь на лечении», — отметил один из доноров Дэниел Рул-Нил.

Он заразился ВИЧ еще 20 лет назад. Из-за травли ему пришлось уволиться с работы. Но, несмотря на болезнь, у Дэниела есть жена, внуки и дети, которые родились до диагноза врачей.

Sperm Positive представляет собой не настоящий банк спермы, а онлайн-платформу. Женщины, которые хотят родить, могут зайти на сайт и пообщаться с ВИЧ-положительным мужчиной. Если их все устроит, то можно будет пойти в центр планирования семьи. Такие учреждения уже сотрудничают с Sperm Positive.