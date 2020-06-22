Первый автомобиль проехался по новому мосту в Генуе
Первый автомобиль проехался по новому мосту в Генуе. Его возвели на месте обрушившегося в 2018 году моста Моранди. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на иностранное издание.
Пьетро Салини, генеральный директор строительной компании Webuild, считает, что «проехать здесь — уникальное ощущение, в котором отражаются все усилия и страсти этих месяцев». Именно он совершил первую поездку по мосту.
Салини не только совершил поездку по мосту, но и прошелся там пешком. Кроме того, он пообщался со строителями и инженерами.