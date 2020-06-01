Первый афроамериканец-миллиардер потребовал компенсацию за годы рабства

По мнению Джонсона, власти США должны выделить на репарации 14 триллионов долларов. Это компенсация за неоплаченный труд тысяч рабов. Сегодня из-за отсутствия денег афроамериканцы имеют меньший доступ к образованию, которое, в свою очередь, «является основной движущей силой накопления дохода и богатства», отметил бизнесмен.

Джонсон добавил, что распределение такой огромной суммы будет означать признание белыми причиненного ущерба. Деньги пойдут на развитие бизнеса чернокожих и вернутся обратно в экономику в виде потребления, считает он.

Бизнесмен добавил, что призывает к выплате репараций с прошлого года.

«Я говорю о наличных. Мы общество, в основе которого лежат материальные ценности. Это фундамент капитализма», — подчеркнул он.

Роберту Джонсону 74 года, он сооснователь кабельного телеканала Black Entertainment Television. Джонсон стал первым афроамериканцем-миллиардером, когда продал телеканал компании Viacom в 2001 году. Вскоре после этого бизнесмен основал инвестиционную компанию The RLJ Companies. Сейчас он не входит в список миллиардеров Forbes.