Первый 3D-мультфильм о Чебурашке создали в Японии

Японские аниматоры создали первую 3D-версию знаменитого мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене. Персонажи говорят на японском, но это, кажется, совсем не мешает пониманию.

Короткометражный мультфильм можно посмотреть на YouTube. На кадрах видно, что японские мультипликаторы очень бережно отнеслись к советскому прототипу. С помощью музыки и декораций им удалось воссоздать атмосферу оригинала.

Начинается мультфильм с того, что крокодил находит в коробке неизвестное существо, заговаривает с ним и помогает освоиться в зоопарке.

Как пишет Anime News Network, этот короткометражный мультфильм — первая часть большого проекта, посвященного 10-летию выхода в Японии рисованного сериала о приключениях Чебурашки и Гены.

Чебурашка и сувениры с ним пользуются в Японии огромной популярностью. В начале «нулевых» японская компания SP International выкупила у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о персонажах Эдуарда Успенского. Соглашение действует до 2023 года.