Первые задержания прошли около «Зоны 51»

Инопланетяне будут свободны, люди — нет. Все о наказаниях за штурм «Зоны 51» Подробнее

Как рассказал шериф округа Линкольн, порядка 1,5 тысяч человек собрались в разных городах штата Невада и более 150 из них уже в пути к военной базе.

Миллионы людей отреагировали на июньский интернет-призыв принять участие в штурме «Зоны 51». Военная база долгое время находилась в центре внимания из-за теории заговора НЛО.

Военные предупредили, что могут применить силу против участников акции или начать арестовывать людей.

«Это общественная земля. Людям разрешено подходить к воротам, если они не пересекают границу», — заявил шериф.

Несмотря на все предупреждения властей, местные жители все равно решили попасть на запретную территорию. Некоторые пришли в костюмах «зеленых человечков», а кто-то смастерил шапочки из фольги.