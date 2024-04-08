Мир 08 апреля 2024, 17:26 Первые военные из бригады бундесвера отправились в Литву Минобороны Литвы: первые военные из бригады бундесвера прибывают в страну Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press

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Первая группа военных бригады бундесвера прибывает к месту службы в Литве. Об этом заявил глава Минобороны прибалтийской страны Лауринас Касчюнас. Его слова передало радио LRT.

«Начинается практический этап переброски бригады союзников», — сказал министр.

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По его словам, этот процесс уже не остановить. Первыми в Литву попадут военнослужащие из группы планирования, в ее составе почти 20 человек. Они будут работать над дальнейшей передислокацией военных бундесвера, добавил Касчюнас.

К концу 2024 года состав группы увеличат до 150 человек. С их помощью Литва сможет оценить варианты размещения немецких военнослужащих и подготовить инфраструктуру.

По данным оборонного ведомства, до 80% подразделения разместят в Шальчининкском районе, остальных — в Йонавском. Численность бригады бундесвера составит 4,8 тысячи военных и 200 сотрудников персонала. Их разместят к 2027 году.

В Кремле заявили, что создание немецкой военной базы на территории Литвы — это нагнетание напряженности у российских границ.