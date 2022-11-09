Первые участки для голосования на выборах в конгресс закрылись в США | 360°

Мир 09 ноября 2022, 03:10 Первые участки для голосования на выборах в конгресс закрылись в США РИА «Новости»

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Избирательные участки для голосования на промежуточных выборах в конгресс США начали закрываться на востоке страны. Первыми перестали работать те, что находятся в штатах Индиана и Кентукки. Об этом сообщил ТАСС.

Первые избирательные участки закрылись в 02:00 по московскому времени. Спустя час бюллетени прекратили принимать в штатах Вермонт, Джорджия, Флорида и ряде других. Следующими закроются участки в 19 штатах на востоке и в центральной части США. Последними объявят о завершении своей работы избирательные участки в штатах Аляска и Гавайи. Это произойдет в 08:00 по московскому времени.

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Первые результаты промежуточного голосования должны объявить практически сразу после приема последнего бюллетеня. При этом не исключается, что подсчет голосов может продолжится даже до конца недели.

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Промежуточные выборы в конгресс США стартовали во вторник, 8 ноября. По их результатам определятся все 435 членов палаты представителей конгресса, а так же треть его Сената. Еще американцы выбирают губернаторов 36 штатов и глав трех заморских территорий США.