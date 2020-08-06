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    06 августа 2020, 10:22

    Первые три самолета МЧС России прилетели в Бейрут

    Андрей Иванов

    Третий самолет МЧС России с российскими специалистами и гуманитарной помощью приземлился в Бейруте. Всего ведомство направит в столицу Ливана пять самолетов на помощь пострадавшим во время взрыва в столице ближневосточного государства.
    Первые три самолета МЧС России прилетели в Бейрут

    «В 08:04 самолет приземлился в Бейруте», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы МЧС.

    Рано утром 6 августа в Ливан из Саратова вылетел четвертый ведомственный самолет со специалистами Роспотребнадзора на борту. Этим рейсом в Бейрут доставили оборудование для лаборатории по выявлению COVID-19.

    В Бейрут на трех самолетах министерства чрезвычайных ситуаций прибыли более 100 российских врачей, спасателей, психологов и кинологов с собаками для поиска людей под завалами. С собой специалисты привезли автономный аэромобильный госпиталь.

    Сильнейший взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Взорвалось более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В результате ЧП погибли более ста человек. Пострадали около четырех тысяч местных жителей и гостей города. Ливанская столица превратилась в руины. Спасатели продолжают разбирать завалы.

    Новости SMI.FM