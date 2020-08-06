Первые три самолета МЧС России прилетели в Бейрут

Третий самолет МЧС России с российскими специалистами и гуманитарной помощью приземлился в Бейруте. Всего ведомство направит в столицу Ливана пять самолетов на помощь пострадавшим во время взрыва в столице ближневосточного государства.

«В 08:04 самолет приземлился в Бейруте», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы МЧС.

Рано утром 6 августа в Ливан из Саратова вылетел четвертый ведомственный самолет со специалистами Роспотребнадзора на борту. Этим рейсом в Бейрут доставили оборудование для лаборатории по выявлению COVID-19.

В Бейрут на трех самолетах министерства чрезвычайных ситуаций прибыли более 100 российских врачей, спасателей, психологов и кинологов с собаками для поиска людей под завалами. С собой специалисты привезли автономный аэромобильный госпиталь.

Сильнейший взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Взорвалось более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В результате ЧП погибли более ста человек. Пострадали около четырех тысяч местных жителей и гостей города. Ливанская столица превратилась в руины. Спасатели продолжают разбирать завалы.