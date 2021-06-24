Первые сведения о коронавирусе в Ухане исчезли из базы данных США

В правительстве США подтвердили, что из американской базы данных удалили подробности генетического состава некоторых из самых ранних образцов коронавируса из Уханя. Информация хранилась по запросу китайских исследователей.

Удалить информацию пришлось в июне прошлого года по запросу этих же исследователей. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на Национальный институт здравоохранения. Причина, по которой китайские ученые просили удалить информацию о геноме оригинального варианта, была в обновлении информации и отправке ее в другую базу данных.

«Исследователь попросил удалить данные во избежание проблем с контролем версий. Представляющие расследование следователи имеют права на свои данные и могут потребовать их изъятия. Ведомство не может строить предположений о мотивах, выходящих за рамки заявленных намерений следователя», — сообщили изданию в Национальном институте здравоохранения.

Американский вирусолог Джесси Блум, который обнаружил исчезновение информации, отметил, что этот факт вызывает вопросы, а какая еще информация была защищена о вспышке в Ухане. Ученый отметил, что из-за отсутствия этой информации не смог установить, где и как возник вирус.

Ранее Джо Байден заявил о сомнениях США в природном происхождении вируса.