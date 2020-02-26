Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Германии

Первые два человека — это супруги из Северного Рейн-Вестфалия, которые путешествуют по всему миру. Сейчас они находятся в больнице в Дюссельдорфе.

Третий пациент — 25-летний молодой человек из Баден-Вюртемберга. Он недавно вернулся из Италии, которая является эпицентром коронавируса в Европе.