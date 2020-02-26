Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Германии
Три жителя в Германии заразились коронавирусом. Это первые случаи в стране. Один из инфицированных сейчас в критическом состоянии. Об этом сообщила «ЭкспрессГазета» со ссылкой на телеканал WDR.
Первые два человека — это супруги из Северного Рейн-Вестфалия, которые путешествуют по всему миру. Сейчас они находятся в больнице в Дюссельдорфе.
Третий пациент — 25-летний молодой человек из Баден-Вюртемберга. Он недавно вернулся из Италии, которая является эпицентром коронавируса в Европе.