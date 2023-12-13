Мир 13 декабря 2023, 15:13 Первые случаи гонконгского гриппа зарегистрировали в Узбекистане Зампред комитета Атабеков: в Узбекистане выявили больных гонконгским гриппом РИА «Новости»

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В Узбекистане у четырех человек диагностировали свиной грипп и еще у нескольких — гонконгский. Первый заместитель главы Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков заявил на пресс-конференции, что ситуация находится под контролем, сообщил сайт «Газета.uz».

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Узбекистане на 34,3% ниже эпидпорога. За неделю она снизилась по всей республике на 25,5%, в Ташкенте — на 25,4%. Нурмат Атабеков заявил, что пациенты не понимали, чем именно заразились — риновирусом, бокавирусной инфекцией или чем-то еще. Лаборатории проводили анализы. Во время исследований выявили, например, случаи гонконгского гриппа — штамма гриппа А (H3N2).

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«Мы знакомы с этим штаммом вируса», — сказал он.

Нурмат Атабеков заявил, что подверженные заражению люди заранее прошли вакцинацию. Для учителей, воспитателей, медработников, воспитанников детдомов и других категорий закупили 2,2 миллиона доз препарата.

Кроме того, в Узбекистане зарегистрировали четыре случая свиного гриппа — штамма H1N1. Первый замглавы комитета заявил, что ситуация находится под контролем.

Вспышки гонконгского гриппа зафиксировали на Сахалине, в Амурской, Орловской и Тюменской областях. Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что грипп опасен для маленьких детей и пенсионеров.