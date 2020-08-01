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    01 августа 2020, 22:53

    Первые россияне въехали в Абхазию после открытия границы. Видео

    Анастасия Кукова

    С момента открытия российско-абхазской границы 1 августа в республику въехало несколько тысячи туристов из России. Об этом сообщил погранотряда, замглавы Службы государственной безопасности республики Рустам Латипов.
    Первые россияне въехали в Абхазию после открытия границы. Видео

    Он сообщил РИА «Новости», что переход границы интенсивный.

    Президент Абхазии Аслан Бжания, подписавший 1 августа распоряжение о снятии ограниченный из-за коронавируса, поблагодарил правительство России за решение об открытии границы, которое положительно повлияет на экономику Абхазии. Он также попросил соотечественников соблюдать необходимые ограничения.

    «Меры предосторожности должны соблюдаться в быту, во всех учреждениях, в детских садах, школах, в гостиницах, домах отдыха и пансионатах», — заявил он.

    Постановление об открытии границ премьер-министр России Михаил Мишустин после того, как на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой санитарно-эпидемиологическая обстановка в Абхазии была оценена как положительная.

    Новости SMI.FM