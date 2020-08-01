Первые россияне въехали в Абхазию после открытия границы. Видео
Он сообщил РИА «Новости», что переход границы интенсивный.
Президент Абхазии Аслан Бжания, подписавший 1 августа распоряжение о снятии ограниченный из-за коронавируса, поблагодарил правительство России за решение об открытии границы, которое положительно повлияет на экономику Абхазии. Он также попросил соотечественников соблюдать необходимые ограничения.
«Меры предосторожности должны соблюдаться в быту, во всех учреждениях, в детских садах, школах, в гостиницах, домах отдыха и пансионатах», — заявил он.
Постановление об открытии границ премьер-министр России Михаил Мишустин после того, как на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой санитарно-эпидемиологическая обстановка в Абхазии была оценена как положительная.