Первые россияне въехали в Абхазию после открытия границы. Видео

С момента открытия российско-абхазской границы 1 августа в республику въехало несколько тысячи туристов из России. Об этом сообщил погранотряда, замглавы Службы государственной безопасности республики Рустам Латипов.

Он сообщил РИА «Новости», что переход границы интенсивный.

Президент Абхазии Аслан Бжания, подписавший 1 августа распоряжение о снятии ограниченный из-за коронавируса, поблагодарил правительство России за решение об открытии границы, которое положительно повлияет на экономику Абхазии. Он также попросил соотечественников соблюдать необходимые ограничения.

«Меры предосторожности должны соблюдаться в быту, во всех учреждениях, в детских садах, школах, в гостиницах, домах отдыха и пансионатах», — заявил он.

Постановление об открытии границ премьер-министр России Михаил Мишустин после того, как на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой санитарно-эпидемиологическая обстановка в Абхазии была оценена как положительная.