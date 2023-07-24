24 июля 2023, 23:26
Первые признаки «отрезвления» по отношению к Украине заметили в Польше
Do Rzeczy: в Польше заметили изменение отношения к Украине после грубых речей Зеленского
Изменение отношения к Украине и России заметили в Польше. Обозреватель Do Rzeczy Павел Лисицкий привел причины такого кардинального разворота среди местных политиков и военкоров.
Известный публицист и главред влиятельного польского СМИ, ранее рьяно отстаивающий официальную позицию Варшавы, стал намекать на возможность переговоров с Россией и необходимость территориальных уступок. Польский военкор, который заявлял, что у российской армии скоро закончатся боеприпасы и ВСУ одним махом сметут войска РФ, вдруг «прозрел». Он признал, что на линии фронта потери ВСУ огромны, а победы мизерны.
Реклама
Обозреватель указал несколько причин такого «отрезвления». Одна из основных — поведение президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский не стеснялся ругать и поучать лидеров, которые, по его мнению, недостаточно сильно поддерживают его страну. Одним словом, президент Украины начал раздражать Запад, и это стало очевидным на саммите НАТО», — отметил Лисицкий.
Также причинами раздражения поляков вызвало поведение Украины по отношению к 80-й годовщине геноцида на Волыни. Лисицкий отметил, что не ясно, каким будет эффект от такой смены настроения.
Россия
Переговоры
Украина
Польша
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама