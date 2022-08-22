Первые полеты пилотируемых автомобилей намерены провести в Токио в 2024 году

В 2024 году в Токио планируется провести первые полеты пилотируемых летающих автомобилей. Этим займется объединение трех японских ведущих корпораций, пишет «Ридус».

В объединение вошли девелоперская компания Mitsubishi Estate, торгово-инвестиционная корпорация Kanematsu и авиаперевозчик Japan Airlines. На первом этапе в Токио отберут площадки на крышах небоскребов. Реальные полеты пилотируемых летающих автомобилей намерены осуществить через два года. Сейчас при финансировании Japan Airlines идет разработка модели летающего авто.