Первые минуты после землетрясения в Измире попали на видео

Мощное землетрясение произошло на западе Турции. В Измире обрушилось несколько зданий. Первые минуты после удара стихии попали на видео.

На кадрах видно, как взволнованные люди с криками ходят возле обломков рухнувшей постройки. В воздухе висит куча пыли. Экстренные службы еще не успели приехать.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море, возле побережья западной провинции Турции Измир, днем 30 октября. Подземные толчки ощутили жители Афин и Стамбула.

В третьем по величине турецком городе Измире рухнуло более десятка зданий. От землетрясения пострадал и курортный городе Кушадасы, расположенный в 100 километрах от Измира. Там обрушилось 20 жилых домов. Информации о жертвах и пострадавших нет.