Первые космические туристы Илона Маска приступили к тренировкам

Первые космические туристы начали тренироваться перед полетом на корабле Илона Маска Crew Dragon на МКС. Члены экипажа уже отработали полет в невесомости.

В конце января было объявлено, кто станет первым космическим туристом на корабле Илона Маска. Вместе с бывшим астронавтом NASA Майклом Лопесом-Алегриа и вице-президентом компании на станцию отправятся американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

Контракт на полет, который состоится не раньше конца 2021 года, с компанией Axiom они подписали в ноябре прошлого года.

Основатель и генеральный директор агентства космического туризма и маркетинговых коммуникаций в космической индустрии «Просто Космос» Алла Разуваева в беседе с «Газетой.ru» рассказала, что на МКС можно находиться от недели до месяца. Бюджет зависит от количества дней космического путешествия.

Стоимость полета, по ее словам, на неделю составляет порядка 40 миллионов долларов, учитывая место на корабле и все затраты на производство ракеты и подготовку. Если срок увеличивается, цена может вырасти до 60 миллионов долларов.