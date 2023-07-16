Мир 16 июля 2023, 12:40 Первые кадры со съемок новой «Белоснежки» появились в Сети Daily Mail опубликовала первые кадры со съемок ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер

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Первые фото со съемок новой «Белоснежки» опубликовала газета Daily Mail. Ремейк от Disney выйдет весной 2024 года.

На кадрах со съемочной площадки, видно, что по полю идут сама Белоснежнка, роль которой исполняет актриса Рэйчел Зеглер, и ее семеро друзей. Причем гномов отыгрывают шесть мужчин и одна женщина. Любопытно, что у всех разный рост, национальность и пол. Так Disney избегала «укрепления стереотипов».

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Актриса на фото одета в желто-синее платье и красный плащ.

«Веселая группа следует за Белоснежкой по идиллической сцене Беркшира, а она безмятежно идет вперед», — писало издание.

Однако новая экранизация «Белоснежки и семи гномов» от компании Disney обрастает скандалами. Новый фильм о Белоснежке — ремейк мультфильма 1938 года. Это будет история не о девушке, которая ждет принца, а о прогрессивной женщине со свежими взглядом.

Но недовольство общественности вызвал тот факт, что на главную роль взяли американскую актрису польско-колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер, в не «традиционно немецкую принцессу». Даже многие знаменитости решили, что это выглядит лицемерно.

Рэйчел Зеглер исполнила главную роль в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. Она принесла большую славу и успех актрисе. Теперь на Зеглер обрушилась волна критики и хейта. Ранее в интервью журналу Variety актриса говорила, что не могла поверить, что с ней случится подобное.