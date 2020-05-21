Первые кадры «Противостояния» появились в Сети

Проект много лет находился в разработке, но в ближайшем будущем наконец увидит свет. Режиссером мини-сериала выступил Джош Бун. Главные роли достались таким звездам, как Джеймс Марсден, Джован Адепо, Вупи Голдберг, Эмбер Херд и Брэд Уильям Хенке.

По сюжету, на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребенком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей — вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Черному Человеку, который стремится к мировому господству.

На новых кадрах можно увидеть Вупи Голдберг в образе Матушки Абигайль, а также Александра Скарсгарда, Одессу Янг, Джована Адепо, Хизер Грэм.

Премьера сериала состоится уже в 2020 году.