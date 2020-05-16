Первые испытания вакцины от коронавируса начнутся в Канаде

Канадский Минздрав одобрил начало первых тестов вакцины против коронавируса. Если испытания пройдут успешно, то специалисты приступят к выпуску лекарства.

«Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса», — приводит ТАСС заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Он добавил, что испытаниями будут заниматься специалисты центра вакцинологии Университета Долхаузи. Учреждение находится в городе Галифакс провинции Новая Шотландия.

«Если они будут успешными, то мы будем производить и распространять вакцину в нашей стране», — заключил премьер-министр.

Ранее Трюдо сообщал, что в Канаде начались серологических тесты, позволяющие выявить антитела к коронавирусу в крови.

Российские ученые уже разработали вакцину от коронавируса. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готовятся приступить к доклиническим испытаниям. В начале лета препарат могут уже начать производить.

Всего в Канаде насчитывается 75 тысяч инфицированных коронавирусом. В России этот показатель находится на отметке 272 043 случая.