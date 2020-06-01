Первые эскизы малыша Йоды из «Мандалорца» появились в Сети: как отреагировали фанаты
Джон Фавро, шоураннер сериала «Мандалорец», поделился в Сети первыми эскизами малыша Йоды. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Так как первые варианты малыша Йоды не вызывали симпатии, за работу взялся художник Крис Альцман. Он является руководителем отдела концепт-дизайна LucasArts.
Неодобренный вариант малыша Йода вызвал у пользователей смех.
«Кажется, один из них переел лягушек», «Первый из них похож на демона сонного паралича», «Теперь мне будут сниться кошмары», — поделились своим мнением в сети пользователи Twitter.