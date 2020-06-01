Первые эскизы малыша Йоды из «Мандалорца» появились в Сети: как отреагировали фанаты

Так как первые варианты малыша Йоды не вызывали симпатии, за работу взялся художник Крис Альцман. Он является руководителем отдела концепт-дизайна LucasArts.

Неодобренный вариант малыша Йода вызвал у пользователей смех.

«Кажется, один из них переел лягушек», «Первый из них похож на демона сонного паралича», «Теперь мне будут сниться кошмары», — поделились своим мнением в сети пользователи Twitter.