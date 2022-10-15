Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию | 360°

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Мир
15 октября 2022, 21:19
Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием
Москва
15 октября 2022, 21:17
Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД
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Мир
15 октября 2022, 20:54
Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными
Мир
15 октября 2022, 20:54
США призвали отказаться от трех ключевых союзников
Москва
15 октября 2022, 20:54
Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы
Подмосковье
15 октября 2022, 20:44
Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах
Мир
15 октября 2022, 20:31
Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам
Мир
15 октября 2022, 20:26
Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном
Мир
15 октября 2022, 20:19
США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину