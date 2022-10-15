Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию | 360°

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Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию

Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии первых эшелонов российских военных

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Первые эшелоны российских военных из совместной региональной группировки войск прибыли в Белоруссию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

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Заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Виктор Тумар ранее заявил, что региональная группировка войск будет защищать границу страны. В нее войдут и белорусские войска «по штату мирного времени», и российские, уточнил он.

Тумар подчеркнул, что группировка будет выполнять исключительно оборонительную функцию и способствовать снижению военной активности в приграничных районах.

«Региональная группировка войск Союзного государства является исключительно оборонительным проектом», — пояснил он.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что правительство страны не станет игнорировать факт скопления украинских военных и оружия около своих границ. Он указал, что переброска вооруженных сил на эти территории делается нарочно, для «нагнетания истерии».

Белоруссия

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