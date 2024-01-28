Мир 28 января 2024, 23:47 Первые два совместных с Россией самолета произведут в Белоруссии к 2026 году Белоруссия к 2026 году запланировала выпуск первых 2 совместных с РФ самолетов Freepik

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Первые два российско-белорусских самолета произведут в Белоруссии к 2026 году. Планами по выпуску 19-местных двухмоторных самолетов в интервью телеканалу «Беларусь 1» поделился вице-премьер соседнего государства Петр Пархомчик.

«В прошлом году… между нашими предприятиями подписано соглашение по созданию 19-местного двухмоторного самолета. Мы сегодня вместе разрабатываем, создаем этот самолет», — отметил Пархомчик.

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По словам белорусского вице-премьера, до 2030 года планируется выпустить 85-100 самолетов. На них уже есть заказ, подчеркнул Пархомчик. Опытно-конструкторские работы финансирует Россия. Согласно бизнес-плану, в Барановичах в Белоруссии построят 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей. Пархомчик заверил, что постараются сделать все значительно быстрее намеченного.

Россия и Белоруссия имеют совместные интересы в Антарктике. Президент России Владимир Путин заявил, что двум государствам есть над чем работать в регионе.