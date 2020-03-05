    05 марта 2020, 16:42

    Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Боснии и Герцеговине

    Артур Блянихов

    Китайский коронавирус добрался до республики Сербской (Босния и Герцеговина). Зараженным оказался житель города Баня-Лука, который вернулся из Италии. Об этом сообщил ТАСС.

    «У него появились симптомы заболевания, он обратился к врачам, после чего был изолирован», — уточнил министр здравоохранения и социальной работы Ален Шеранич.

    «Русская планета» рассказала, что ребенок мужчины тоже заразился коронавирусом. Школу, в которой он учится, эвакуировали, а занятия отменили.