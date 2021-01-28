Первые дома с лифтами появятся в городе Лабытнанги в ЯНАО
Жителей аварийных домов в городе Лабытнанги в ЯНАО переселят в новое жилье. Это будут первые в городе многоэтажки с лифтами. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».
Генеральный директор компании подрядчика Игорь Варянский рассказал, что строительные работы завершены на 70%. Полностью они закончатся к следующему году.
Уточняется, что у домов будут благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками. Также отдельно построят парковку с электроколонками для подогрева двигателей.