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    28 января 2021, 17:40

    Первые дома с лифтами появятся в городе Лабытнанги в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Жителей аварийных домов в городе Лабытнанги в ЯНАО переселят в новое жилье. Это будут первые в городе многоэтажки с лифтами. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

    Генеральный директор компании подрядчика Игорь Варянский рассказал, что строительные работы завершены на 70%. Полностью они закончатся к следующему году.

    Уточняется, что у домов будут благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками. Также отдельно построят парковку с электроколонками для подогрева двигателей.