Первые дома с лифтами появятся в городе Лабытнанги в ЯНАО

Генеральный директор компании подрядчика Игорь Варянский рассказал, что строительные работы завершены на 70%. Полностью они закончатся к следующему году.

Уточняется, что у домов будут благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками. Также отдельно построят парковку с электроколонками для подогрева двигателей.