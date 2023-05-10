Мир 10 мая 2023, 18:07 Первые дети от трех родителей родились в Великобритании The Guardian: в Британии родились первые дети с генетическим материалом трех родителей Unsplash

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Первые дети с генетическим материалом от трех родителей родились в Великобритании с помощью применения нового метода искусственного оплодотворения. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Первый ребенок с ДНК от трех человек родился в Великобритании. Врачи провели инновационную процедуру ЭКО, которую направили на исключение наследования неизлечимых генетических заболеваний», — указали в статье.

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Британское управление по эмбриологии и оплодотворению подтвердило информацию о рождении подобных детей, однако отказалось раскрывать подробности по соображениям конфиденциальности.

Рождение детей с ДНК трех человек начали практиковать благодаря методу ЭКО, который применяют для исключения развития у младенца митохондриальных заболеваний из-за поврежденных митохондрий матери.

Такие заболевания способны привести к болезням печени, сердца и мозга, порой являясь причиной смерти в раннем возрасте.