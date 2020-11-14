Первые беженцы вернулись в Степанакерт

Жители Степанакерта начали возвращаться в свои дома после появления миротворческого контингента. В город приехали первые девять автобусов, которые привезли около 250 человек.

«14 ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов», — сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что военнослужащие позаботились о безопасном пересечении автобусов линии соприкосновения.

Армения и Азербайджан развернули военные действия в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны несколько раз объявляли перемирие, но каждый раз нарушали соглашение. В итоге лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня с 10 ноября.

После этого в Карабахе начали размещать российский миротворческий контингент. Согласно данным Минобороны, речь идет о 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Обе стороны конфликта обменяются военнопленными и пропустят на территории беженцев.