Первые беженцы из города Изюм вывезены в Россию

Российские военнослужащие вывезли первых беженцев из города Изюм Харьковской области. На автобусах в сопровождении военной техники выехали около 100 человек, среди которых 10 детей. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Колонна автобусов въехала в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка.

Изюм, по словам беженцев, находится под постоянным обстрелом со стороны украинских войск. В городе и окрестностях, как заметили люди, довольно опасно. По территории Украины, до границы, колонну автобусов с беженцами сопровождали российские вертолеты, а также машины военной полиции.

В основном в автобусах были женщины, дети и пожилые люди. Некоторые беженцы везли с собой и домашних питомцев. Также на месте работали сотрудники МЧС. На территории России беженцам предоставили горячее питье и еду. Российские медики оказали помощь пожилой женщине, которая плохо себя почувствовала.

Жители Украины получили почти 12 тысяч тонн гуманитарных грузов от российской стороны начиная со 2 марта. Российской Федерацией на Украине проведено 834 гуманитарные акции, отметили в Минобороны РФ. На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.