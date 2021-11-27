Первые 2 случая заражения штаммом «омикрон» подтвердили в Германии

Немецкие врачи выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса. Оба инфицированных сейчас находятся под наблюдением врачей в Мюнхене.

По данным издания Focus Online, оба случая заражения зафиксировали в Мюнхене. Инфицированные прибыли в Германию из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Сейчас за их состоянием наблюдают медики.

Как заявили в министерстве по социальным вопросам земли Гессен, у прибывшего в аэропорт Франкфурта туриста выявили вариант коронавируса, схожий по набору мутаций с «омикроном». Путешественник прилетел в Германию из ЮАР 21 ноября. Но этот случай инфицирования еще необходимо подтвердить. Еще двоих зараженных нашли в Баварии, написали европейские СМИ.

Также один случай инфицирования «омикроном» зафиксировали в Италии. Согласно сообщению агентства ANSA, коронавирус подтвердился у жителя области Кампания. Причем зараженный прошел полную вакцинацию от ковида. Недавно он вернулся домой из Мозамбика. После прилета его тест на коронавирус показал положительный результат.