Первые 100 дней президентства Санду назвали «разочарованием» в Молдавии

Представитель социалистической партии Василий Боля в рамках выступления на брифинге заявил, что Майя Санду в первые 100 дней на посту президента Молдавии не оправдала доверие жителей страны, сообщило радио Sputnik.

По словам депутата, за этот короткий срок в Молдавии подорожала вся продукция. Боля отметил, что Санду создала новые рабочие места в администрации президента для своей партии. Помимо прочего, действующие власти не выполнили своих обязанностей по санкционированию закона о стратегии юстиции. При этом они давали такое обещание не только жителям государства, но и другим странам, написал сайт «Утро.ру».

Боля заметил, что президент Молдавии «боится выходить в народ», а на все вопросы отвечает со ссылкой на профильные компетенции. Также оппозиционер уверен, что действия властей по выходу из пандемии являются не самыми обдуманными.

Правительство Молдавии на прошедшем во вторник заседании приняло решение о запрете экспорта зерна сроком до 12 апреля. В кабмине пояснили, что это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности, поскольку в прошлом году сельское хозяйство республики пострадало из-за сильной засухи.