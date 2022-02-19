Первые 100 беженцев из Донбасса получили выплаты в Ростовской области

Эвакуированные в Ростовскую область жители Донбасса начали получать выплаты. Деньги перечислили первым 100 беженцам, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Мы составляем списки, чтобы выплатить каждому прибывшему. Выплаты пошли, я уже знаю, что первая сотня пошла в течение этого часа», — привел слова Чуприяна «Интерфакс».

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из ДНР и ЛНР. Как отметил врио главы МЧС РФ, эвакуацию будут проводить круглосуточно.

«Обновляются данные по готовности пунктов временного размещения, определен порядок оказания материальной помощи, появляются дополнительные способы доставки людей в регионы, например железнодорожным транспортом», — сообщил Чуприян ТАСС.

Он добавил, что первые составы 19 февраля отправятся из Таганрога в Воронеж.

Вывозить людей из Донецкой и Луганской народных республик в Россию начали вечером 18 февраля. Причиной стало обострение вооруженного конфликта. В первую очередь из Донбасса эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. Многие выезжают самостоятельно на личном транспорте.