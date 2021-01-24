Первую в мире пересадку рук и плеча провели во Франции

Исландский электрик потерял обе руки во время несчастного случая на работе. На поиски доноров для пересадки ушли годы, но французским врачам удалось провести успешную трансплантацию. Подобных операций до этого никто не делал.

Феликс Гретарссон 12 января 1998 года работал на высоковольтной линии электропередачи. Он лишился обеих рук из-за скачка напряжения в 11 тысяч вольт, пишет The National. После получения ожогов, переломов и внутренних повреждений мужчина впал в трехмесячную кому. Врачам пришлось ампутировать ему руки.

По словам жены Гретарссона, пересадка конечностей стала его самой большой мечтой. Взяться за операцию решились врачи из Лиона. Подходящего донора искали многие годы. За это время подготовкой к трансплантации занимались более 50 медиков. Сразу четыре бригады врачей задействовали, чтобы минимизировать время перехода рук от донора к реципиенту. По словам медиков, пока не ясно, насколько именно сохранится подвижность рук.

«С таким уровнем ампутации мы ничего не можем обещать», — пояснил хирург Лайонел Баде.

Ведущий хирург Арам Газарян отметил, что если пациент сможет активно сгибать локоть, это изменит его жизнь.