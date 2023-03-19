Мир 19 марта 2023, 19:16 Первую в Египте АЭС продолжили возводить с участием России с опережением сроков Мантуров: строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет с опережением сроков Unsplash

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Строительство с участием России первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа» идет с опережением сроков, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. Так он ответил на вопрос о реализации проекта в новых геополитических условиях, сообщило агентство «Прайм».

«Мы пока идем с опережением», — подчеркнул Мантуров.

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Строительство АЭС стартовало в июле 2022 года. Это первый такой объект в Египте и первый крупный проект Росатома на территории Африки.

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«Эль-Дабаа» появится в 350 километрах от Каира, в области Матрух, на берегу Средиземного моря. Общая установленная электрическая мощность станции составит почти 4,8 Гигаватт.

В состав АЭС войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», которые отвечают самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности.

Соглашение о сотрудничестве в области строительства «Эль-Дабаа» и договор об условиях российского кредита на 25 миллиардов долларов Россия и Египет заключили в 2015 году. В 2017 году состоялось подписание актов о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение объекта в присутствии президента РФ Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси.