Первую ступень Falcon 9 компании SpaceX не смогли вернуть на плавучую платформу

Компания SpaceX не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане. Запуск ракеты произошел на мысе Канаверал 16 февраля, в 06:59 по московскому времени.

Компания SpaceX обычно забирает ступени после их посадки на платформу, затем использует повторно. Об этом сообщил сайт «Известия». Первую ступень носителя уже использовали при пяти запусках, но в этот раз компания не смогла вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

«По всей видимости, мы не посадили ускоритель на платформу Of Course I Still Love You. Жаль, что мы не извлекли его», — сообщила инженер-технолог компании Джессика Андерсон.

Компания SpaceX в Twitter после пуска сообщила, что подтверждает успех доставки 60 спутников Starlink на орбиту.

В этот раз компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Предыдущий запуск ракеты SpaceX с таким же грузом прошел 4 февраля.