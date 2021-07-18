Первую смерть человека от вируса обезьяны зафиксировали в Китае

В Китае зафиксировали первый случай заражения и смерти человека от вируса обезьяны B (BV). Об этом сообщило издание Global Times.

Первой жертвой вируса обезьяны стал ветеринар из Пекина. Симптомы тошноты и рвоты у 53-летнего мужчины, работающего в учреждении, которое занимается исследованиями приматов, проявились через месяц после вскрытия двух мертвых обезьян в начале марта.

Ветеринар обращался за помощью в несколько больниц. В апреле исследователи провели анализ спинномозговой жидкости мужчины и определили, что он положительный на BV. Однако результаты теста на вирус обезьяны у его близких и знакомых оказались отрицательными.

Пекинец скончался 27 мая. В Китае прежде не фиксировали смертельных и даже клинически очевидных инфекций BV. Поэтому история ветеринара стала первым случаем заражения человека вирусом обезьяны в стране.

Вирус обезьяны В (ВV) открыли в 1932 году, он передается при прямом контакте с животным и обмене выделениями организма. Уровень летальности составляет 70–80%.

В мае сообщалось, что китайским ученым не хватает лабораторных обезьян для опытов.