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    18 июля 2021, 19:06

    Первую смерть человека от вируса обезьяны зафиксировали в Китае

    Александр Блинов

    В Китае зафиксировали первый случай заражения и смерти человека от вируса обезьяны B (BV). Об этом сообщило издание Global Times.

    Первую смерть человека от вируса обезьяны зафиксировали в Китае

    Первой жертвой вируса обезьяны стал ветеринар из Пекина. Симптомы тошноты и рвоты у 53-летнего мужчины, работающего в учреждении, которое занимается исследованиями приматов, проявились через месяц после вскрытия двух мертвых обезьян в начале марта.

    Ветеринар обращался за помощью в несколько больниц. В апреле исследователи провели анализ спинномозговой жидкости мужчины и определили, что он положительный на BV. Однако результаты теста на вирус обезьяны у его близких и знакомых оказались отрицательными.

    Пекинец скончался 27 мая. В Китае прежде не фиксировали смертельных и даже клинически очевидных инфекций BV. Поэтому история ветеринара стала первым случаем заражения человека вирусом обезьяны в стране.

    Вирус обезьяны В (ВV) открыли в 1932 году, он передается при прямом контакте с животным и обмене выделениями организма. Уровень летальности составляет 70–80%.

    В мае сообщалось, что китайским ученым не хватает лабораторных обезьян для опытов.