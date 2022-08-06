Первую партию сельхозтехники предоставили в лизинг крупному агропредприятию ДНР

Первую партию сельхозтехники передали в лизинг одному из крупных агропредприятий Шахтинского района ДНР. Об этом сообщила директор департамента Министерства финансов республики Лилия Возняк.

«В Донецкую Народную Республику прибыла первая партия техники и оборудования. Лизингодателем является ГУП „Республиканская лизинговая компания“, подведомственное Министерству финансов ДНР», — процитировало Возняк ТАСС.

Директор департамента уточнила, что компания работает с дилерами заводов-производителей России и Белоруссии. Сотрудничество позволяет в самые короткие сроки получать технику и оборудование для дальнейшей передачи в лизинг.

«Лизинг очень положительно себя зарекомендовал в РФ, и внедрение такого инструмента, которое произошло здесь благодаря Министерству финансов [ДНР] и созданной лизинговой компании, позволит нам в кратчайшие сроки обновить сельхозтехнику», — отметил министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко.

Он добавил, что новые машины позволят улучшить качество проведения работ и повысить урожайность.