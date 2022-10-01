Первую партию дизельного топлива доставили из России в Бразилию | 360°

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Первую партию дизельного топлива доставили из России в Бразилию

Министр Сашида: первую партию дизельного топлива доставили из России в Бразилию

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Бразилия получила первую партию дизельного топлива из России. В порт Сан-Паулу доставили 35 миллионов литров, сообщил министр горной промышленности и энергетики страны Адольфу Сашида.

«В порт Сантус из России прибыло около 35 миллионов литров дизельного топлива. Другие операции по импорту российского дизельного топлива также в процессе», — написал министр в Twitter.

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Сашида уточнил, что новые поставки запланированы на октябрь. По его словам, импорт усилит конкуренцию на внутреннем рынке и приведет к снижению топливных цен.

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По информации портала Vesselfinder, танкер NS Pride вышел из порта Санкт-Петербурга 2 сентября. Судно прибыло в крупнейший бразильский порт 30 сентября.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявлял, что сторонам практически удалось достигнуть договоренностей по поставкам российского дизельного топлива. Позже бразильский регулятор выдал одной из местных компаний разрешение на ввоз топлива. Страна закупает около трети дизеля в других странах. К конце лета стоимость топлива достигла исторического максимума.

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