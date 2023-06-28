Мир 28 июня 2023, 17:26 Первую партию американских танков Abrams начали разгружать в польском порту TVP: в Польше начали разгружать первую партию танков Abrams Фото: правительство США / Flickr

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Первую партию американских танков Abrams, закупленных Польшей, начали разгружать в порту Щецин. Об этом сообщил канал TVP.

Бронетехника предназначена для 1-й Варшавской бронетанковой бригады. С транспортного судна выгрузят ротный комплект из 14 танков.

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Накануне поставку первой партии танков из США в Польшу анонсировал министр обороны страны Мариуш Блащак. Он сообщил, что до конца года Соединенные Штаты отправят еще 28 современных танков, а в 2024 году — 42 танка. В Польше смогут сформировать два батальона из этих боевых машин.

В январе Польша заключила контракт с США на поставку 116 бронированных машин Abrams на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Примерно 200 миллионов долларов при этом заплатят США. Как ранее сообщало польское Минобороны, поставки танков и другой военной техники завершатся к концу следующего года. Кроме того, договор подразумевает комплексную подготовку инструкторов, экипажей и технического персонала