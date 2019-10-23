Первую леди Украины обвинили в неуважении к японскому императору

Пользователи социальных сетей заметили грубую ошибку дресс-кода у супругов Зеленских. Жена президента Украины позволила себе появиться на мероприятии, посвященном вступлению на трон императора Японии Нарухито, в одеянии желтого цвета.

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На своих странице в Instagram жена президента Украины Владимира Зеленского разместила фотографию, где она стоит рядом с мужем. На Елене длинное платье лимонного цвета и перчатки. Цвет платья шокировал тех, кто знаком с японским этикетом.

Одна из пользовательниц написала, что члены зарубежных делегаций не должны на официальные мероприятия в Японии надевать одежду желтого цвета. Такие наряды говорят о неуважении к императору или же демонстрируют связь с его семьей.

«Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит», — прокомментировала пост Светлана Иванова.

Kseniya Svarovski предположила, что дизайнер и стилист супруги Зеленского является диверсантом.

«У четы проблемы с протоколом», — отметила Светлана Корнеева.

Система запрещенных цветов появилась в Японии еще в VIII веке. Она действует и по сей день, но потеряла свой юридический статус. Сумаховый цвет (один из оттенков желтого) имел право носить только император. Причем он использовался исключительно для верхней одежды. Следуя традициям, церемониальные облачения японских монархов для интронации красят только в сумаховый цвет.