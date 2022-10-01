Первую котельную на биотопливе начали строить во Львове | 360°

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Первую котельную на биотопливе начали строить во Львове

Мэр Львова Садовой сообщил о строительстве первой котельной на биотопливе

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Власти Львова приступили к строительству первой котельной, работающей на биологическом топливе. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовой.

По его словам, проект станет пилотным для Украины. В его разработке также принимает участие компания «Нафтогаз». С течением времени такие котельные появятся по всей стране.

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«Дорожная карта ясна. Своим следующим шагом хотим видеть такие котельные во всех городах Украины», — написал Садовой.

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Мэр уточнил, что мощности одной подобной котельной хватит, чтобы обеспечить теплом четверть областного центра.

По предварительным оценкам, предприятие откроют уже в феврале 2023 года. Стоимость работ оценили примерно в 27 миллионов долларов.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко подчеркнул, что со следующего отопительного сезона Украина планирует перейти на отопление биомассой и мусором и полностью отказаться от природного газа.

Украина

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