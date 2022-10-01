Первую котельную на биотопливе начали строить во Львове | 360°

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Мир
01 октября 2022, 19:22
«Европа — кусок мяса для США». В Китае предупредили о последствиях внешней политики ЕС
Мир
01 октября 2022, 19:18
Президента Молдавии поймали на оговорке в речи об украинском кризисе
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Мир
01 октября 2022, 19:07
Первую котельную на биотопливе начали строить во Львове
Власть
01 октября 2022, 19:05
Компаниям из недружественных стран запретили грузоперевозки по России
Мир
01 октября 2022, 19:00
Давление в газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось
Происшествия
01 октября 2022, 18:56
Названа причина возгорания в самолете на аэродроме Бельбек
Мир
01 октября 2022, 18:54
Желание Украины войти в НАТО в ЕС сочли не главным вопросом
Мир
01 октября 2022, 18:52
Первый ЛГБТ — детский сад откроют в Берлине
Мир
01 октября 2022, 18:49
Франция передаст Украине часть САУ CAESAR, предназначенных для Дании