Первую китайскую миссию на Марс назвали «Тяньвэнь-1»

Первая китайская миссия на Марс получила название по произведению знаменитого поэта Цай Юаня — «Тяньвэнь». Это переводится как «вопросы к небу».

Название для первой китайской миссии определили в ходе международного конкурса, который проходил с конца августа 2016 года. Организаторам предложили почти 36 тысяч вариантов. Потом с помощью жюри и онлайн-голосования отобрали восемь финалистов, а победитель был объявлен 24 апреля, когда в Китае отмечают День космонавтики, передает РИА «Новости».

Организаторы отметили, что «Тяньвэнь» символизирует упорство нации в поисках истины. Кроме того, это название отсылает к культурному наследию исследования природы и Вселенной.

Китай собирается отправить корабль сначала на орбиту Марса, потом его посадить и попробовать переместить по поверхности соседней планеты. Если миссия пройдет удачно, ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, магнитное поле планеты, что позволит разгадать тайну происхождения и эволюции Марса.

Главная цель миссии — найти на Марсе признаки жизни и понять, может ли быть эта планета в будущем пригодна для обитания там людей.

Китай планирует запустить первый зонд на Марс в июле–августе 2020 года.