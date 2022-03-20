Первую гуманитарную помощь доставили из России в Мариуполь

Первые машины с гуманитарной помощью приехали из России в Мариуполь. Жителям города привезли воду и продукты питания, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Первые машины с гуманитарной помощью из Российской Федерации доставили груз в Мариуполь. Две из них , с водой и продуктами питания, в том числе детского, разгрузили в больнице в Восточном районе города», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что операция была чрезвычайно опасной, так как территорию обстреливали из «Градов» украинские военные. При этом глава ДНР подчеркнул, что в городе наблюдается острая гуманитарная катастрофа, поэтому оставить людей без еды и воды было нельзя.

«Огромная признательность спасателям МЧС России, которые привезли гумпомощь», — отметил Пушилин.

Глава республики поблагодарил также тех, кто лично участвовал в доставке груза жителям Мариуполя.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила об эвакуации из Мариуполя еще 216 человек, включая 41 ребенка. Жителей города доставили в село в Безыменное Новоазовского района.